Оккупанты отбирают кафедральный собор УПЦ КП в Симферополе. Это политическая месть, - архиепископ Климент

Об этом речь шла на пресс-конференции "Уничтожение украинской церкви в оккупированном Крыму", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"5 февраля 2019 года "Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым" направило в адрес Управления Крымской епархии письмо с дополнительным соглашением о расторжении договора между Управлением Крымской епархии и Фондом имущества, сейчас - "Министерством имущественных отношений" (РФ - ред.), которое было заключено в 2002 году. На основании этого соглашения Управлению Крымской епархии были переданы 1400 кв.м помещений по ул.Севастопольская, 17а, в Симферополе под кафедральный собор и Управление епархии", - сообщил архиепископ Симферопольский и Крымский Климент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты хотят закрыть единственный храм ПЦУ в Крыму, - Евстратий (Зоря)

Он сообщил, что после оккупации Крыма Россией в 2014 году от епархии неоднократно требовали перерегистрации, утверждая, что это станет гарантией перезаключения всех соглашений, подписанных ранее.

Но архиепископ уверен, что соглашения были бы расторгнуты даже при условии перерегистрации. Последние события, подчеркнул он, подтверждают мнение о том, что основания выселения церкви - сугубо политические и связаны с формированием поместной Православной церкви Украины.

"Я считаю, что это политическая месть для уничтожения украинской церкви на территории Крыма", - сказал архиепископ.

Он напомнил, что первая серьезная попытка захватить помещения произошла 31 августа 2017 года, когда судебные приставы забрали 110 кв.м площади первого этажа, а остальные помещения на этаже, кроме туалета и кабинета архиепископа, опечатали.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Крымский архиепископ Климент будет руководить миссией помощи политзаключенным, - Епифаний

Если будет ликвидирован Кафедральный собор, считает Климент, восемь приходов, находящихся в сельской местности, тоже прекратят свою деятельность.

"5 февраля нам дали письма. До 20-го мы должны подписать соглашение, что отдаем помещения в распоряжение министерства имущественных отношений Крыму, плюс десять дней на выселение - то есть в первых числах марта я должен остаться на улице. Я не знаю, куда выносить имущество", - сказал архиепископ.