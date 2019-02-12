России не удастся вытеснить Украину из Причерноморья, - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Украина будет делать всё для гарантирования национальной безопасности на морских путях. Мы будем развивать и укреплять украинские Военно-морские силы. Мы будем наращивать партнерство с НАТО. Мы не дадим России вытеснить Украину из Причерноморья", - сказал П.Порошенко на совещании по вопросам развития морехозяйственного комплекса Украины во вторник в Измаиле Одесской области.

По его словам, благодаря укреплению Военно-морских сил Украина стала контрибьютором системы безопасности всего Восточного Средиземноморья вместе со своими партнерами из Североатлантического Альянса.

"Мы способны противостоять угрозам, мы способны противостоять еще другим кризисным явлениям в этом регионе и, в первую очередь, созданным Российской Федерацией", - подчеркнул глава государства.

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