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12.02.19 15:54

Власть предлагает людям деньги якобы от имени Тимошенко. Это провокация, - "Батькивщина"

Власть от имени штаба "Батькивщины" массово предлагает гражданам по 500 гривен за поддержку Юлии Тимошенко. Соответствующие случаи фальшивых телефонных предложений зафиксировала служба безопасности партии "Батькивщина" во всех регионах Украины.

Власть предлагает людям деньги якобы от имени Тимошенко. Это провокация, - "Батькивщина"

Об этом говорится в заявлении "Батькивщины", передает Цензор.НЕТ.

"Так, людям звонят на личные номера, представляются работниками штаба партии и предлагают им голосовать за Юлию Тимошенко. В случае согласия обещают заплатить 500 грн частями - до и после голосования. За каждого сагитированного человека, который предоставит паспортные данные, тоже предлагают вознаграждение. В "Батькивщине" выяснили, что массовый обзвон людей происходит из телефонных номеров, принадлежащих коллекторской компании, которая уже длительное время проводит различные социологические опросы по заказу БПП "Солидарность", - говорится в завлении.

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"В то же время интернет-департамент партии "Батькивщина" фиксирует подобные действия оппонентов в социальных сетях. За посты с поддержкой Юлии Тимошенко в Фейсбук и Инстаграм неизвестные провокаторы обещают деньги и сувенирную продукцию. Волна таких провокаций началась после того, как демократические кандидаты в президенты - Юлия Тимошенко, Андрей Садовый, Анатолий Гриценко и другие - публично подписали Меморандум о честных выборах в эфире канала "1 + 1". Подписанты заявили, что команда Порошенко развернула целую сеть подкупа избирателей по всей стране, а несколько авторитетных СМИ опубликовали материалы с фактажем, который подтвердил, что Порошенко хочет купить украинцев, чтобы остаться у власти", - добавили в партии.

"Батькивщина" заявляет, что какие-либо предложения вознаграждения за поддержку Юлии Тимошенко являются фальшивкой и провокацией, организованной властями", - акцентируют в политсиле.

"По нашей информации, масштабными фальсификациями против Юлии Тимошенко и сетью подкупа избирателей в штабе действующего президента занимается народный депутат Сергей Березенко. Ответственным за фальсификацию социологических данных является народный депутат Игорь Грынив, который является владельцем социологической компании "Социс". А контролирует это все лично Петр Порошенко. Мы хотим напомнить им, а также всем украинцам, участвующим в фальсификациях, что это является нарушением, которое карается законом. За преступления придется отвечать всем, кто так или иначе присоединится к искажению волеизъявления граждан. Команда Юлии Тимошенко умеет выигрывать выборы честно и призывает других кандидатов поступать так же", - резюмировали в "Батькивщине".

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