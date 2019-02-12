Верховный Суд поддержал решение ЦИК об отказе в регистрации Симоненко кандидатом в президенты

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Громадське ТВ.

Суд обосновал свое решение тем, что устав, наименование и символика партии, которая выдвигает своего кандидата, не соответствует требованиям закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", что обусловливает отказ ему в регистрации.

"Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда считает правильным вывод суда первой инстанции о том, что постановлением ЦИК истцу правомерно отказано в регистрации кандидатом на пост Президента Украины на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019 в соответствии с п. 8 ч. 1 ст . 52 Закона Украины "О выборах Президента Украины", - говорится в сообщении суда.

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Симоненко вместе с "Коммунистической партией" просил признать незаконным постановление ЦИК, отменить ее, повторно рассмотреть его документы и зарегистрировать кандидатом в президенты.

Центральная избирательная комиссия отказала лидеру "Коммунистической партии Украины" Петру Симоненко в регистрации кандидатом на президентских выборах 2019 года.