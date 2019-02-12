Защита обвиняемого в смертельном ДТП в центре Харькова Дронова требует признать его невиновным

"Прошу... признать невиновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек - ИФ) УК, в связи с недоказанностью наличия в его действиях состава преступления", - сказал адвокат Г.Дронова Сергей Перепелица в ходе дебатов во вторник в Киевском райсуде Харькова, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украины.

По его мнению, следствие было проведено неэффективно, а эксперты, проводившие экспертизы, на которых основана позиция обвинения, - некомпетентны. Он также напомнил, что перед началом дебатов эксперты, проводившие автотехническую экспертизу, признали, что допустили опечатки в пунктах правил дорожного движения, нарушение которых инкриминируется Г.Дронову.

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Позицию С.Перепелицы поддержал его коллега адвокат Андрей Гепалов. По его мнению, главной причиной ДТП стали нарушения, допущенные обвиняемой Еленой Зайцевой (в т .ч. существенное превышение скорости, вождение после приема пенталгина).

В дебатах объявлен перерыв до 19 февраля.

Как сообщалось, ранее гособвинение потребовало признать Е.Зайцеву и Г.Дронова по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) УК Украины и назначить каждому наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года, а гражданские иски потерпевших удовлетворить в полном объеме.

Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.

Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

20 октября суд определил меру пресечения Зайцевой в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

6 ноября было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 286 еще одному участнику ДТП - водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находился на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

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