Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
12.02.19 17:01

Порошенко пообещал предоставить гражданство Украины руководителю Администрации морских портов латвийцу Вецкагансу

Президент Петр Порошенко заявил, что может рассмотреть вопрос о предоставлении украинского гражданства руководителю Администрации морских портов Украины латвийцу Райвису Вецкагансу.

вецкаганс

Об этом Порошенко сказал во время совещания по вопросам развития морехозяйственного комплекса Украины в Измаиле в рамках рабочей поездки в Одесскую область,передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Я не исключаю, что рассмотрю вопрос о предоставлении вам украинского гражданства", - сказал Президент.

Порошенко также обратил внимание на "блестящее выступление на украинском языке" Вецкаганса. Глава государства выразил уверенность, что у главы АМПУ хватит опыта и компетенции для реформирования портовой отрасли.

 Вецкаганс с января 2017 возглавляет Администрацию морских портов Украины. В его обязанности входит утверждение ключевых финансовых, стратегических и кадровых решений как в центральном аппарате, так и в филиалах АМПУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мариупольский порт в 2018 занял второе место по объему перевалки металла, - Администрации морских портов

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100