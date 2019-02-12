В Одессе лейтенант полиции попался на взятке 300 долл., - военная прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.

Установлено, что лейтенант полиции требовал от гражданина А. взятку в размере 300 долларов за непроведение следственных (розыскных) действий, направленных на установление причастности последнего к краже.

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Военной прокуратурой Одесского гарнизона работнику полиции сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, и готовится ходатайство об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование осуществляется следователем Территориального Управления ГБР в г. Николаеве.

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