Налоговики в Запорожье изъяли из незаконного оборота сигарет на 1,6 млн грн

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операции "Акциз-2019" и расследования уголовного производства по ч.3 ст. 212 УК Украины на территории областного центра было обнаружено складское помещение для хранения оптовых партий табачных изделий, принадлежащее местному жителю.которое не внесено в Единый реестр мест хранения.

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Кроме того, установлено, что указанное помещение использовалось для накопления неучтенных табачных изделий отечественного производства, которые в дальнейшем сбывались через торговые точки на одном из рынков города и мелким предпринимателям города за наличные.

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По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 38 тыс. 218 пачек табачных изделий в ассортименте общей стоимостью 1,6 млн гривен.