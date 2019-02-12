Суд приговорил дезертира к пяти годам тюрьмы в Николаеве, - военная прокуратура

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона.



По информации ведомства, бойца призвали в ряды Вооруженных сил Украины по мобилизации.



В прокуратуре сообщили, что солдат проходил службу в одной из воинских частей Николаевской области.



"Не желая исполнять обязанности военной службы, в конце декабря 2015 года он покинул часть и отсутствовал на службе до начала ноября 2016 года. Кроме того, с июня по сентябрь 2018 года военный второй раз уклонялся от прохождения военной службы", – заявили в ведомстве.



Наказание военнослужащему избрали по совокупности двух правонарушений.





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