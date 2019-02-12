Дело о снятии депутатской неприкосновенности Мосийчука может быть передано в ГБР, - Сарган

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в Фейсбуке пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

"Обращаемся к сторонникам и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун. Мы увидели ваш флешмоб "Подай запрос в Генпрокуратуру о снятии неприкосновенности с Мосийчука". Скажем прямо: для вас это обычный флешмоб, для нас – необходимость обработать более 3000 запросов и ответить на них в течение 5 дней. Думаем, не стоит объяснять, что это почти невозможно физически", - написала Л.Сарган

Она отметила, что "от количества писем в электронной почте Генпрокуратуры депутатская неприкосновенность с нардепа так просто не исчезнет" и напомнила, что еще в 2015 году Высший административный суд Украины признал незаконным постановление Верховной Рады о снятии депутатской неприкосновенности и аресте народного депутата Игоря Мосийчука, а "Верховный суд оставил это решение без изменений".

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Л.Сарган пояснила, что, выполняя требования Уголовного процессуального кодекса Украины и на основании принятых судами решений, 20 октября 2016 года процессуальным руководителем подозрение И.Мосийчуку было отменено.

"Позже Генеральной прокуратурой Украины трижды (27.07.2017, 05.12.2017 и 03.04.2018) подследственности в уголовном производстве определялась за НАБУ, однако, постановлением руководителя САП, производство было передано Нацполиции. Несмотря на то, что это противоречит ч.5 ст.36 УПК Украины", - рассказала пресс-секретарь генпрокурора.

"Сейчас рассматривается возможность определения подследственности в уголовном производстве за следователями Государственного бюро расследований в соответствии с ч.4 ст.216 УПК Украины", - добавила она.

Напомним, весной 2017 года антикоррупционные органы завели на Ляшко дело в связи с незаконным обогащением.

В сентябре 2018 года некоторые СМИ опубликовали информацию о готовящемся представлении о снятии неприкосновенности с нардепа Олега Ляшко, однако глава САП Назар Холодницкий опроверг это.

Напомним, 21 сентября руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий внес генпрокурору Юрию Луценко представление на снятие неприкосновенности с народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука.

По словам источника в Генпрокуратуре, представление касается дела, открытого в отношении Мосийчука по подозрению в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. В частности, речь идет о его доме.