Дело Гандзюк: адвокаты Мангера просят перенести заседание и вызвать в суд подозреваемых Павловского и Торбина

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

После перерыва в суд прибыли еще два защитника Мангера из Херсона. Все адвокаты утверждали про объемное ходатайство в двух томах и просили перенести заседание на 13 февраля после 14:00, чтобы получить достаточно времени для ознакомления с материалами дела, а также с ходатайством.

Кроме того, защита стремится получить доказательство, которое указано в материале, но отсутствует в копиях. Это диск, на котором есть видеозапись допроса, который, по словам адвокатов, является едва ли не единственным доказательством причастности Мангера к делу Гандзюк.

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Также сторона защиты заявила, что имеет документы, которые могут быть полезными в этом деле, но на немецком, поэтому нуждаются в дополнительном времени и привлечении переводчика.

Вчера Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки, советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк (ч.3 ст.27, п.4,6, п.11, 12 ст.115 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, отец убитой активистки Виктор Гандзюк обвинил председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и главу Херсонской ОГА Андрея Гордеева в тесном сотрудничестве с криминальным авторитетом Москалом, которого подозревают в организации убийства.

Виктор Гандзюк обратился к Петру Порошенко и Юлии Тимошенко с открытым письмом, в котором попросил и дать оценку действиям Гордеева и Мангера. Отец активистки утверждает, что Москал организовал убийство его дочери по указанию чиновников Херсонской ОГА.

Позже Гордеев отверг обвинения в причастности к убийству Гандзюк и призвал генпрокурора, председателя СБУ и министра внутренних дел проверить изложенные в обращении Виктора Гандзюка факты и в случае их неправдивости найти тех, кто побудил отца Екатерины Гандзюк к "информационной провокации". Гордеев добавил, что "вопрос того, что сказал отец, - это вопрос подковерной игры нечистых на руку политиков".

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31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнили подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

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Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет объявлено и подготовлено подозрение.

8 февраля "Батькивщина" приняла решение исключить Мангера из членов партии и рекомендует уйти с должности главы Херсонского облсовета.