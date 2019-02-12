Для Украины важно совместное решение Евросоюза по "Северному потоку-2", - МИД

Об этом на брифинге во вторник, 12 февраля, заявила спикер МИД Екатерина Зеленко, комментируя предложенный Германией и Францией компромиссный вариант поправок по газовой директиве ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По газовой директиве сейчас Украина отстаивает принципы, согласно которым именно европейское право должно распространяться на процессы использования украинской ГТС, а также на энергетический диалог в Европе. Сейчас нам важно иметь конечное решение, принятое триалогом из Европейской комиссии, Совета ЕС и Европарламента, которое и будет определять модальность того, каким образом европейское право будет действовать дальше", - сказала Зеленко.

Она акцентировала, что сейчас важен именно принцип применения европейского права в отношении "Северного потока-2", потому что тогда в случае возникновения любых газовых споров рассматривать дело будет европейский суд.

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"Это даст возможность как нашим европейским партнерам, так и Украине перевести весь диалог в правовую плоскость и отстаивать права потребителей, а также интересы Украины в энергетической сфере уже на площадке именно европейского суда", - отметила Зеленко.

Напоминаем, Еврокомиссия предложила распространить европейское энергетическое законодательство на газопроводы из третьих стран, а именно правила Третьего энергопакета ЕС, которые запрещают компании, добывающей и продающей газ, быть одновременно еще и оператором трубы. В случае утверждения этих изменений, строительство "Северного Потока -2" могло быть затруднено и даже заблокировано.

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Германия и Франция недавно предложили свой, менее жесткий вариант изменений к газовой директиве. Он позволяет стране, где газопровод присоединяется к газотранспортной сети ЕС, самой решать, применять ли к нему правила Третьего энергетического пакета.

"Северный поток-2" пройдет по дну Балтийского моря. Его протяженность составит более 1200 километров, пропускная способность - 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод строит российский "Газпром" совместно с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall. Ожидается, что трубопровод может заработать до конца 2019 года. Украина выступает против строительства "Северного потока-2", поскольку не хочет потерять статус транзитера газа. Проект активно критикуют США, Польша и страны Балтии. Они предостерегают, что ЕС попадет в зависимость от российского газа. В Германии считают, что проект экономический, а не политический.

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