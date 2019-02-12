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12.02.19 18:26

Арестованный полицейский Мельников, который избивал лежачего активиста под крики "Ложись, Бандера!", отстранен от должности. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Печерский районный суд рассматривая дело сотрудника МВД Василия Мельникова, который во время потасовки возле Подольского райуправления полиции крикнул фразу "Ложись, Бандера!" и набросился с ногами на лежащего на земле активиста, постановил отстранить его от должности на два месяца.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Прокуратура ходатайствовала  об отстранении Мельникова от должности сроком на 2 месяца.

Судья приняла решение отстарнить Василия Мельникова от должности на 2 месяца. 

У него было изъято служебное удостоверение и он был арестован прямо в зале суда.

Арестованный полицейский Мельников, который избивал лежачего активиста под крики Ложись, Бандера!, отстранен от должности 01

Фото, видео - Олег Богачук

В ходе этого же судебного заседания суд арестовал полицейского Мельникова, который избивал лежачего активиста под крики "Ложись, Бандера!", на 2 месяца с альтернативой залога в 115 тыс.

Напомним, 9 февраля на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.

По версии активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.

По версии Нацполиции, после того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.

В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой" доставили в больницу.

Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, против сотрудников полиции, проводивших задержание молодых людей возле управления Нацполиции на Подоле, открыто уголовное производство.

В ответ на порочащие репутацию Нацполиции действия сотрудника МВД в сети стартовал флешмоб "Я - Бандера".

Генпрокурор Луценко также сообщил, что "уже знаем, кто бил лежащего человека ногами и кричал о Бандере, готовим подозрение".

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