Миротворческая миссия ООН поможет разблокировать выполнение Минских договоренностей, - спикер МИД Зеленко

Об этом на брифинге заявила спикер МИД Екатерина Зеленко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Мы считаем, что развертывание миротворческой миссии ООН поможет разблокировать процесс выполнения Минских договоренностей и принести мир на Донбасс. В этой связи Украина продолжает работать с партнерами, чтобы начать миротворческую операцию, основной целью которой было бы обеспечение безопасности людей и содействие разрешению конфликта, а не его дальнейшее замораживание", - сказала Зеленко.

Она акцентировала, что, подписав четыре года назад комплекс мероприятий по выполнению Минских договоренностей, Россия взяла на себя четкие обязательства по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

"Требования к России выполнять свои обязательства по Минским договоренностям - это один из ключевых элементов позиции наших партнеров, в том числе членов Совета безопасности ООН, по урегулированию конфликта", - сообщила пресс-секретарь МИДа.

По ее словам, прогресс Украины в выполнении Минских договоренностей признается нашими партнерами, в тоже время Россия постоянно их нарушает, о чем украинская сторона постоянно информирует международное сообщество.

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В этом контексте Зеленко напомнила, что после последнего решения о введении режима прекращения огня было зафиксировано почти 300 обстрелов, пять военнослужащих погибли, 37 были ранены. Кроме того, Россия блокирует процесс обмена заложниками, а подконтрольные ей вооруженные формирования регулярно ограничивают свободу передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ.

"Если брать непосредственно вопрос приверженности России Минским договоренностям, который будет сегодня предметом обсуждения в рамках заседания Совета Безопасности ООН, то можно сказать, что в 2018 году Кремль продемонстрировал свое презрение к их положениям, когда были проведены фейковые выборы на оккупированной территории", - подчеркнула Зеленко.

Напомним, Россия инициировала созыв 12 февраля заседания Совбеза ООН по ситуации в Украине под предлогом четвертой годовщины подписания Минских соглашений, однако ее настоящая цель - отвлечь внимание от специального заседания 20 февраля, посвященного пятой годовщине агрессии против Украины.

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В украинском МИД уверены, что Россия таким образом манипулирует инструментарием Совбеза и хочет в очередной раз упрекнуть Украину в невыполнении Минских соглашений, заявила спикер Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.