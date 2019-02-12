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12.02.19 18:53

Визит Порошенко в Молдову не планируется, - посольство после заявлений Додона

В рабочем графике президента Украины Петра Порошенко визитов в Молдову не предусмотрено, сообщает посольство Украины в Молдове.

Визит Порошенко в Молдову не планируется, - посольство после заявлений Додона

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальной страничке посольства Украины в Молдове в Фейсбуке.

"В рабочем графике главы Украинского государства - президента Украины Петра Порошенко визитов в Республику Молдова не предусмотрено. Посольство Украины не комментирует появившуюся в СМИ ", - говорится в заявлении посольства.

Накануне президент Молдовы Игорь Додон заявил, что 13 февраля с визитом в его страну приедет президент Украины Петр Порошенко, но встречи глав государств не будет. Додон отметил, что не хочет встречаться с Порошенко, "чтобы не вмешиваться в избирательный процесс в Украине".

Президент Молдовы Игорь Додон известный своими пророссийскими взглядами и считается другом российского президента Владимира Путина.

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