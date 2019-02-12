По факту давления на священников, перешедших в ПЦУ на Житомирщине, начато уголовное производство, - прокуратура

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Он отметил: "В понедельник, 11 Февраля 2019 года, Житомирская местная прокуратура внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 161 УК Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений).

Как установлено из публикаций в средствах массовой информации, священникам, которые перешли в Православную Церковь Украины, от представителей УПЦ Московского патриархата поступают смс-сообщение с угрозами и призывами к покаянию и тому подобное.

Таким образом, нарушается право граждан на вероисповедание, что является недопустимым.

Сейчас в уголовном производстве проводятся необходимые следственные действия, проверяются обнародованы в прессе факты, устанавливается непосредственная причастность лиц к совершению уголовного преступления.

Досудебное расследование проводит Житомирский местный отдел полиции ГУНП в области, местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два прихода УПЦ МП перешли в поместную ПЦУ на Житомирщине

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.