Глава Соцпартии Кива пообещал внести 115 тысяч залога за полицейского Мельникова, который избивал активистов с криком "Ложись, Бандера!"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Кива написал: "Мною будет внесён залог за полицейского Василия Мельника, который принимал участие в задержании националистов у здания Подольского РОВД. Сегодня суд арестовал его на 2 месяца.

Я уверен, что стражи закона и порядка имеют право на применение силы против тех, кто не знает меры своему "активизму" и превращает его в противоправные действия. Подобные решения судов дискредитирую правоохранительную систему и превращают обычную работу полицейских в шоу во время предвыборной кампании.

Я не позволю унижать работу полицейских и как руководитель Всеукраинского профсоюза Министерства внутренних дел Украины я буду защищать каждого из них!"

Напомним, 9 февраля на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.

По версии активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.

По версии Нацполиции, после того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.

В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой" доставили в больницу.

Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, против сотрудников полиции, проводивших задержание молодых людей возле управления Нацполиции на Подоле, открыто уголовное производство.

В ответ на порочащие репутацию Нацполиции действия сотрудника МВД в сети стартовал флешмоб "Я - Бандера".

Генпрокурор Луценко также сообщил, что "уже знаем, кто бил лежащего человека ногами и кричал о Бандере, готовим подозрение".

12 февраля суд арестовал полицейского Мельникова, который избивал лежачего активиста под крики "Ложись, Бандера!", на 2 месяца с альтернативой залога в 115 тыс.