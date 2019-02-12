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12.02.19 19:47

Командир взвода воинской части на Ривненщине вымогал 900 долл. взятки за содействие в трудоустройстве, - прокуратура. ФОТО

В Ривненской области правоохранителями прекращена противоправная коррупционная деятельность командира взвода одной из воинских частей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Командир взвода воинской части на Ривненщине вымогал 900 долл. взятки за содействие в трудоустройстве, - прокуратура 01

Установлено, что камандир взвода требовал от гражданина 900 долл за устройство его на военную службу по контракту.

Военнослужащий был разоблачен правоохранительными органами 11 февраля сразу после перечисления на его банковскую карточку второй части взятки в сумме 13,5 тыс. гривен, которая в ходе санкционированного обыска изъята вместе с первой частью взятки.

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Взяточник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об уведомлении его о подозрении и избрании меры пресечения.

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