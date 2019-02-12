Оккупационный суд взял под стражу мужчину, облившего красной краской памятник "зеленым человечкам" в Симферополе

Об этом стало известно из сообщения на сайте суда, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ATR.

"Судья" Эвелина Федоренко удовлетворила ходатайство "следствия" об избрании меры пресечения Максиму Сокуренко в виде заключения под стражу.

Напоминаем, в Симферополе в ночь на 28 января мужчина облил красной краской установленный оккупантами памятник "зеленым человечкам".

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Максим Сокуренко был задержан сотрудниками "полиции" и доставлен в ИВС Симферополя. Первоначально на него составили протокол об административном правонарушении, но позже завели уголовное дело по ч.2 статьи 214 УК РФ (вандализм).

Памятник "зеленым человечкам" — российским военным без опознавательных знаков, которые оккупировали Крымский полуостров в феврале–марте 2014 года — открыли 11 июня 2016 года неподалеку от здания "Верховного совета" Крыма.

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