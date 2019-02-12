"ОПОРА" призвала Зеленского разъяснить способ распространения пригласительных на бесплатные концерты студии "95 квартал"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Опоры.

Согласно сообщению, накануне некоторые СМИ со ссылкой на материал кампании наблюдения "ОПОРЫ" в Закарпатской области некорректно распространили сообщение о проведении в Ужгороде "подкупа избирателей" путем проведения бесплатного концерта студии "95 квартал" в связи с ошибочной интерпретацией комментария регионального представителя "Опоры".

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"Наблюдатели "ОПОРЫ" не заявляли о факте прямого или косвенного подкупа избирателей со стороны Владимира Зеленского, но комментировали законодательные условия ведения предвыборной агитации кандидатами на пост президента Украины. На текущий момент оснований для распространения сообщений о подкупе избирателей со стороны кандидата нет", – сказано в сообщении.

Гражданская сеть отмечает, что для всех кандидатов в президенты важной задачей является соблюдение прозрачности финансирования предвыборных кампаний.

"Для обеспечения стандартов выборов необходимо избегать практики проведения за пределами избирательных фондов де-факто агитационных мероприятий, которые формально не связаны с избирательным процессом", - сказано в сообщении.

По информации "ОПОРЫ", ключевым вопросом правовой оценки практики проведения концертов с участием кандидата или его представителей является установление факта проведения или непроведения предвыборной агитации во время таких мероприятий.

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"На текущий момент наблюдатели "ОПОРЫ" не выявили фактов прямой агитации на концертах студии "95 квартал", но во время мероприятий продюсерского центра "Лига смеха" распространялись или демонстрировались материалы с признаками предвыборной агитации (Киевская, Одесская области)", – сказано в сообщении.

В гражданской сети отмечают, что в соответствии с п.7 ч.1 ст.58 закона Украины "О выборах президента Украины" предвыборная агитация может проводиться в форме концертов, спектаклей, спортивных соревнований, демонстрации фильмов и телепередач или иных публичных мероприятий при поддержке кандидата на пост президента Украины, в то же время запрещается финансирование предвыборных агитационных мероприятий или материалов предвыборной агитации не из избирательного фонда (ч.3 ст.37).

"Кандидат на пост президента Украины имеет право поддерживать проведение концертов, что является легальной формой агитации. Но такие агитационные мероприятия должны быть профинансированы из избирательного фонда кандидата", - подчеркивают в "ОПОРЕ".

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Таким образом, по утверждению общественников, кандидат на пост президента обязан при проведении агитации в рамках концертов студии "95 квартал" и "Лиги смеха" финансировать их из избирательного фонда или избегать любых проявлений предвыборной агитации при проведении этих развлекательных мероприятий.

"Если выдача билета на бесплатный концерт, который имеет свой платный аналог, будет сопровождаться агитацией в пользу кандидата, то это будет иметь признаки нарушения законодательства", - сказано в сообщении.

Также "ОПОРА" призывает кандидата на пост президента Украины В.Зеленского и его представителей "разъяснить способ и критерии распространения пригласительных (билетов) на бесплатные концерты студии "95 квартал", так как сейчас наблюдатели не имеют доступа к полной информации по этому вопросу.

"Главное, чтобы выдача этих билетов не сопровождалась побуждением избирателей в любой форме голосовать за кандидата Владимира Зеленского", - подчеркнули в "ОПОРЕ".

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