Военнопленному украинскому моряку Эйдеру не подтвердили диагноз "гепатит", - адвокат Маркова

Об этом она написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в ФКУ СИЗО-2 ФСИН России (Лефортово) удалось встретиться с подзащитным - украинским военнопленным - Эйдером Андреем Дмитриевичем, пусть даже всего на 20 минут. Естественно, всех волновал вопрос о повторных анализах Андрея. К счастью, со слов врача гепатит не подтвердился. И это, действительно, прекрасная новость. Конечно, не приходится говорить о качестве предоставленного ранее эпикриза из Матросской тишины, да и в целом об информированности раненных военнопленных со стороны ФСИНа о состоянии их здоровья, но, тем не менее, Андрей здоров и это главное!", - подчеркнула адвокат.

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Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.

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Андрей Эйдер был ранен при захвате украинских кораблей и проходил лечение в СИЗО "Матросская тишина". После его перевели в СИЗО "Лефортово" и предоставили заключение врача, в котором, среди прочего, указывались маркеры гепатитов В и С.