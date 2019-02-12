Минздрав: Решения по делу Супрун нет, работа министерства заблокирована

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пресс-служба Минздрава сообщила в Фейсбуке.



"По состоянию на конец рабочего дня (17.00) Окружной административный суд не вынес решения по ходатайству об отмене постановления, которым доктору Ульяне Супрун было запрещено исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. Работа Минздрава остается заблокированной", – говорится в сообщении.



Супрун и четверо заместителей министра 13 февраля в 10.00 проведут брифинг возле здания Окружного админсуда Киева, проанонсировали в пресс-службе.

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Напомним, ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.

В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.