Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
12.02.19 21:06

Чиновник Государственной исполнительной службы задержан на Днепропетровщине на взятке 500 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО

Сегодня, 12 февраля, при получении взятки правоохранители задержали начальника районного отдела государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Днепропетровской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Чиновник Государственной исполнительной службы задержан на Днепропетровщине на взятке 500 тыс. грн, - Нацполиция 01

Чиновник требовал от предпринимателя взятку за содействие в победе на торгах при реализации недвижимости. Установлено, что за решение вопроса относительно победы на торгах чиновник требовал 500 тыс гривен. За указанную сумму гарантировалась не только победа, но и возможность приобретения недвижимости по заниженной стоимости.

Смотрите: Чиновник Государственной исполнительной службы задержан на взятке 10 тыс. грн за снятие ареста с имущества, - СБУ. ФОТО

Сегодня, 12 февраля, начальника районного отдела государственной исполнительной службы задержали во время получения от представителя коммерческой структуры 500 тыс. гривен, которые были изъяты правоохранителями.

Чиновник Государственной исполнительной службы задержан на Днепропетровщине на взятке 500 тыс. грн, - Нацполиция 02

Мероприятия по разоблачению и документированию противоправной деятельности проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Также смотрите: Чиновница Государственной исполнительной службы задержана в Харькове на взятке 500 долл., - военная прокуратура. ФОТО

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100