Чиновник Государственной исполнительной службы задержан на Днепропетровщине на взятке 500 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Чиновник требовал от предпринимателя взятку за содействие в победе на торгах при реализации недвижимости. Установлено, что за решение вопроса относительно победы на торгах чиновник требовал 500 тыс гривен. За указанную сумму гарантировалась не только победа, но и возможность приобретения недвижимости по заниженной стоимости.

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Сегодня, 12 февраля, начальника районного отдела государственной исполнительной службы задержали во время получения от представителя коммерческой структуры 500 тыс. гривен, которые были изъяты правоохранителями.

Мероприятия по разоблачению и документированию противоправной деятельности проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

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