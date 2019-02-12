Чиновник Государственной исполнительной службы задержан на Днепропетровщине на взятке 500 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Чиновник требовал от предпринимателя взятку за содействие в победе на торгах при реализации недвижимости. Установлено, что за решение вопроса относительно победы на торгах чиновник требовал 500 тыс гривен. За указанную сумму гарантировалась не только победа, но и возможность приобретения недвижимости по заниженной стоимости.
Сегодня, 12 февраля, начальника районного отдела государственной исполнительной службы задержали во время получения от представителя коммерческой структуры 500 тыс. гривен, которые были изъяты правоохранителями.
Мероприятия по разоблачению и документированию противоправной деятельности проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.