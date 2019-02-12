Беспилотник ОБСЕ зафиксировал на Донбассе новейший российский комплекс радиоразведки "Торн"

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"10 февраля БПЛА СММ малого радиуса действия обнаружил: 2 БМП-1 (из которых одна стояла во дворе жилого дома) и 1 комплекс радиоразведки "ТОРН" на шасси грузовика (КАМАЗ), который стоял возле жилого дома в Новогригорьевке", - говорится в отчете ОБСЕ о выявленном военном присутствии в неподконтрольных правительству районах.

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Как сообщает международное разведывательное сообщество InformNapalm, создавшее базу зафиксированного новейшего вооружения ВС РФ на Донбассе, российская автоматизированная станция радиопомех "Торн" ранее была замечена в оккупированном Донецке. Технические характеристики не известны, проходит испытания в ВС РФ. В Украину не поставлялась.

Ранее СММ ОБСЕ уже неоднократно фиксировала присутствием на оккупированном Донбассе современных образцов российской военной техники, которая только недавно поступила в ВС РФ и отсутствует у ВСУ.

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Так, 28 июля 2018 года мини-БПЛА СММ обнаружил сразу 4 разных новейших российских систем радиоэлектронной борьбы ("Леер-3" СБ-341В, 1Л269 "Красуха-2", РБ-109A "Былина" и 1 комплекс радиоэлектронной борьбы с БПЛА "Репеллент-1" ) возле оккупированного Чернухино (64 км юго-западнее Луганска).