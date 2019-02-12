Полицейского Мельникова, который избивал лежачего активиста, не обучали силовому задержанию большого количества людей, - Артем Шевченко

Об этом в эфире Громадського сообщил директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко, передает Цензор.НЕТ.

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"В данном случае я бы хотел обратить внимание на одну принципиальную деталь - у нас под подозрением полицейский, который не является профессиональным задерживающим, он оперуполномоченный Подольского райотдела, в то время как ни к одному пока из полицейских спецполка Государственное бюро расследований не предъявили", - сказал Шевченко.

Представитель МВД добавил, что, как видно на видео, действия других полицейских, которые задерживали праворадикалов возле Подольского райотдела полиции Киева 9 февраля, были довольно профессиональные. "По крайней мере, ГБР не предъявляет претензий", - сказал он.

"А вот это лицо (Мельников, - Ред.) не училось специально для силового задержания большого количества людей, очевидно допустило ошибку, которая законом трактуется как превышение полномочий. И, безусловно, должно нести ответственность за это", - отметил Шевченко.

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Напомним, 9 февраля на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.

По версии активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.

По версии Нацполиции, после того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.

В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой" доставили в больницу.

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Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, против сотрудников полиции, проводивших задержание молодых людей возле управления Нацполиции на Подоле, открыто уголовное производство.

В ответ на порочащие репутацию Нацполиции действия сотрудника МВД в сети стартовал флешмоб "Я - Бандера".

Генпрокурор Луценко также сообщил, что "уже знаем, кто бил лежащего человека ногами и кричал о Бандере, готовим подозрение".

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