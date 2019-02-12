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12.02.19 21:59

Последний день регистрации в заграничном избирательном округе - 25 марта, - спикер МИД Зеленко

Граждане Украины, проживающие за пределами страны и желающие проголосовать на президентских выборах 31 марта 2019 года, должны написать и передать в дипломатическое представительство Украины личные заявления.

выборы

Конечной датой регистрации является 25 марта, сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Екатерина Зеленко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

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Напомним, МИД обратился в Центральную избирательную комиссию с просьбой ликвидировать пять избирательных участков на территории России в связи "с невозможностью обеспечения избирательного процесса на территории государства-агрессора", прежде всего, из-за невозможности обеспечить безопасность гражданам Украины.

31 декабря 2018 года Центральная избирательная комиссия ликвидировала пять избирательных участков на территории России, зато были расширены границы участков в посольствах Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии.

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