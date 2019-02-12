"Будут наказаны все, на кого укажет аргументированно следствие и суд", - Арьев о деле Гандзюк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил народный депутат, председатель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев.

"Никто никого покрывать не будет 100%. Потому что это и дело, когда за взгляды так или иначе убивают человека. В нормальной цивилизованной стране быть не может. Если будет выход на это... Еще раз, и президент об этом говорил, будут наказаны все, на кого укажет аргументированно следствие и суд", - сказал Арьев.

Он особо подчеркнул, что устанавливать вину или невиновность должен суд.

"В данном случае, я видел там не столько на Гордеева, сколько на другого человека, фамилии...заместитель председателя ОГА. А Гордеева называют, будто он вроде бы не хотел его сдавать. Если будет выход на того человека, то они вместе с Мангером, Рищук - да, они вместе с Мангером это делали - будут отвечать. И никто не будет исключать, как Мангера, из "Батькивщины" в один день, а на следующий день... Как Тимошенко сделала заявление, что он не виноват. Нет. Выявить вину или невиновность должен только суд. Все. На этом точка", - добавил Арьев.

31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнили подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

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Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет объявлено и подготовлено подозрение.