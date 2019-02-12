НАТО считает опасными попытки России глушить сигнал GPS, - Столтенберг

Об этом во время пресс-конференции накануне встречи министров обороны стран НАТО, которая должна состояться 13-14 февраля в Брюсселе, заявил Генеральный Секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы поднимали перед Россией вопрос о таких воздействиях несколько раз. Эта проблема нашла проявление также в Балтийских странах, и является предметом общего беспокойства. Если учитывать, что сигналы GPS важны для гражданской авиации, для спасательно-поисковых операций, для чрезвычайных служб, - глушение сигналов GPS, как мы это видели в Норвегии, а также в Финляндии, является очень серьезным инцидентом. Это опасное и безответственное поведение... Это еще и та проблема, которая подрывает практическое сотрудничество с Россией, в том числе в вопросах проведения поисково-спасательных операций", - отметил руководитель Альянса.

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Столтенберг подчеркнул, что такое поведение России несет опасность для Норвегии, для всех союзников, а также для самой России.

Напоминаем, учения Trident Juncture 2018 состоялись в Норвегии в октябре-ноябре прошлого года. Эти маневры стали крупнейшими в истории НАТО со времен окончания "холодной войны". В учениях приняли участие 50 тысяч военнослужащих, к их проведению были привлечены 10 тыс. автомобилей и бронированных машин, 250 самолетов и 65 кораблей.

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