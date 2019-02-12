В НАТО готовы продолжать давление на РФ, чтобы обеспечить безопасность и свободу судоходства в регионе Черного и Азовского морей

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу миссии Украины при НАТО, во время встречи с главным юридическим советником НАТО Стивеном Хиллом замминистра иностранных дел Елена Зеркаль обсудила безопасность в регионе Черного и Азовского морей, а также дальнейшие шаги сотрудничества Украины с НАТО в правовой сфере.

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Во время заседания украинской стороной была предоставлена информация, которая способствовала лучшему пониманию союзниками правовых аспектов усилий Украины, направленных на возвращение Крыма, решение с помощью международно-правовых инструментов ситуации безопасности в регионе Черного и Азовского морей, а также правовых мер, применяемых Украиной с целью освобождения украинских моряков и судов, захваченных Россией 25 ноября 2018 года.

В ответ представители Североатлантического альянса выразили полную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, единодушно отметили незаконность захвата Крыма и подтвердили готовность продолжать давление на РФ с целью обеспечения безопасности и свободы судоходства в регионе Черного и Азовского морей и Керченского пролива, а также немедленного освобождения украинских судов и экипажей.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября 2018 года сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.