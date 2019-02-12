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12.02.19 23:09

Порошенко примет участие в специальном заседании Генассамблеи ООН 20 февраля, посвященному российской оккупации части страны, - Ельченко

В рамках специального заседания Генеральной ассамблеи ООН по ситуации на временно оккупированных территориях Украины 20-го февраля запланировано выступление Президента Украины Петра Порошенко.

ельченко

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом во вторник, 12-го февраля, заявил Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко в комментарии журналистам перед началом Совбеза ООН по ситуации в Украине.

"На этом заседании будет выступать Президент Украины", - сказал он относительно заседания Генассамблеи, запланированного на 20-е февраля.

Напомним: год назад Украине удалось включить в повестку дня ООН отдельный пункт "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины", то есть территориях Донбасса и Крыма. Первое специальное заседание по этой теме намечено на 20-е февраля, дату, которая является также пятой годовщиной начала российско-украинского конфликта.

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