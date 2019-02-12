В ООН создали Объединенный фонд гуманитарной помощи Украине

Об этом на специальном заседании ООН относительно Плана гуманитарной помощи на востоке Украины на 2019 заявила помощница генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я рада сегодня объявить о создании Объединенного фонда гуманитарной помощи Украине и призываю доноров присоединиться к нему", - заявила Мюллер.

Она добавила, что ряд стран уже внесли свои средства в фонд. По ее мнению, сегодняшнее заседание ООН по Плану гуманитарной помощи в Украине на 2019 год позволяет привлечь внимание к страданиям украинцев вследствие продолжающегося военного конфликта.

"Сегодняшняя дискуссия дает нам возможность еще раз обратить внимание на гуманитарные последствия конфликта. Пока политические дискуссии продолжаются, мы не должны забывать человеческое лицо этого кризиса и ее влияние на гражданское население, обычных людей, которые сталкиваются с ее последствиями каждый день", - отметила она.

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Вновь созданный Объединенный фонд гуманитарной помощи Украине (Ukraine Humanitarian Pooled Fund) относится к так называемым Country-based Pooled Funds ("Страновые объединенные фонды" - ред.) ООН, которые позволяют донорам - правительствам, международным и неправительственным организациям - направлять свои взносы на поддержку местных гуманитарных усилий. Таким образом, средства могут доходить до гуманитарных партнеров в зонах конфликта более вовремя, скоординировано и целенаправленно.

Представители делегаций Швеции и Литвы в своих выступлениях сообщили, что их правительства уже внесли средства в фонд. Правительство Швеции пожертвовало $1 млн.

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Подытоживая, Мюллер добавила, что общие потребности для гуманитарной помощи жителям востока Украины, которые страдают от вооруженного конфликта по обе стороны линии разграничения, на 2019 год составляют $162 млн.