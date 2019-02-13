Представители ЕС в ООН призвали Россию прекратить подпитывать войну на Донбассе

Об этом во вторник, 12 февраля, заявили представители Европейского союза в совместном заявлении перед началом заседания Совбеза ООН по ситуации в Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы призываем Россию немедленно прекратить подпитывать конфликт предоставлением финансовой и военной поддержки вооруженным формированием. Мы остаемся глубоко обеспокоенными сообщениями о присутствии российского военного оборудования и военных на территориях, неподконтрольных украинскому правительству", - говорится в заявлении представителей ЕС.

Они также призвали предоставить полный доступ всем международным организациям на временно оккупированные территории и обеспечить доставку гуманитарной помощи согласно норм международного права. Они осудили угрозы и ограничение передвижения Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которые в основном происходят на временно оккупированной территории.

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Представители ЕС также приветствовали план гуманитарной помощи ООН на востоке Украины на 2019-2020 годы и призвали украинское правительство продолжать курс реформ. Они отметили, что верят в возможность мирного решения конфликта и возлагают надежды в этом на Минские соглашения и усилия Нормандской четверки.

В заявлении отдельно подчеркнуто непризнание незаконной оккупации Автономной республики Крым.

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