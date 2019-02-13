Министерство по делам ветеранов будет заниматься семьями погибших и умерших военнослужащих, - Фриз

Об этом заявила министр по делам ветеранов Ирина Фриз во время встречи с представителями ветеранской общественности Днепропетровской области, отвечая на вопрос жен погибших воинов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
Один из поднятых ветеранами вопросов - наличие представительств Министерства на местах. По словам Ирины Фриз, структура и численность, на которую рассчитывает Минветеранов, предусматривает формирование территориальных органов.
"Ориентировочно это должно быть по 5 человек в области, но количество может варьироваться в зависимости от численности самих ветеранов в том или ином регионе", - отметила министр по делам ветеранов.
Также во время встречи речь шла о выделении земельных участков, жилья ветеранам и семьям погибших, трудоустройства лиц с инвалидностью.
Кроме того, был поднят вопрос психосоциальной адаптации военнослужащих, ветеранов. Министр отметила необходимость информационно-разъяснительной программы по работе психологов. "Чтобы военнослужащие, ветераны и члены их семей знали и были готовы обратиться за психологической поддержкой к специалистам", - отметила Ирина Фриз.