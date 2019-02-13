Ограничение по месту и способу ознакомления с копией Реестра избирателей обусловлено необходимостью защиты персональных данных, - ВС

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Верховного Суда, к такому выводу пришел ВС в составе коллегии судей Кассационного административного суда, рассмотрев апелляционную жалобу по делу по иску кандидата на пост президента Украины к ЦИК, в котором он просил:

признать противоправными действия Комиссии по предоставлению электронной копии базы данных госреестра избирателей с возможностью доступа только в помещении и на оборудовании ЦИК;

признать противоправными действия ЦИК как противозаконно обязывающие кандидата на пост президента Украины проверять полноту и достоверность персональных данных этого реестра исключительно в помещении и на оборудовании ЦИК; обязать ЦИК предоставить кандидату электронную копию базы данных реестра с возможностью доступа на оборудовании истца в любом месте (помещении).

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Исковые требования обоснованы тем, что, воспользовавшись своим правом, истец получил копии оптической базы данных Государственного реестра избирателей, но за пределами помещения ЦИК со своего компьютера ему не удалось ознакомиться с этим реестром. Истец считает, что это является препятствием в осуществлении общественного контроля в интересах избирателей.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований. Верховный Суд согласился с этим решением.

С целью обеспечения защиты персональных данных избирателей, содержащихся в базе данных реестра, ЦИК утвердила Порядок передачи электронной копии базы данных Государственного реестра избирателей депутатским фракциям в Верховной Раде Украины и кандидатам на пост президента Украины при подготовке проведения выборов президента Украины (постановление от 26 марта 2014 года № 74). В него были внесены изменения и дополнения от 25 октября 2018 года, в соответствии с постановлением ЦИК № 170. В частности, пунктом 3.5. Порядка установлены определенные ограничения относительно места и способа ознакомления с копией базы данных госреестра избирателей.

Как указано в решении суда, согласно объяснениям ответчика, дополнительные меры по защите сведений, содержащихся в госреестре избирателей, обусловлены ​​стремительным развитием ИТ-технологий и ростом рисков кибератак и несанкционированного вмешательства в базы данных, содержащие конфиденциальную информацию о персональных данных лиц, в частности избирателей, за последние несколько лет в мире и в Украине.

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Коллегия судей указала, что п. 3.5. Порядка с изменениями и дополнениями действует и должен применяться в отношении лиц, указанных в нем.

Верховный Суд опроверг доводы представителей истца о создании ЦИК препятствий в осуществлении кандидатом публичного контроля в интересах избирателей, поскольку ч. 8 ст. 3 Закона Украины "О Государственном реестре избирателей" предусматривает публичный характер Государственного реестра избирателей, обеспечивает доступность для каждого избирателя сведений к нему. Итак, оспариваемые действия ЦИК касаются непосредственно истца в качестве кандидата в президенты Украины и никоим образом не касаются прав и интересов других лиц.

Коллегия судей Кассационного административного суда отметила, что установление определенных ограничений по доступу в госреестр избирателей обусловлено необходимостью обеспечения защищенности реестра, а это в соответствии с ч. 10 ст. 3 Закона Украины "О Государственном реестре избирателей" означает обеспечение защиты базы данных этого реестра от несанкционированного доступа и злоупотребления доступом.

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