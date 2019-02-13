Кажется, что выборы Президента Украины для россиян важнее выборов президента РФ, - Ельченко в Совбезе ООН назвал "новую любимую тему россиян"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в своем выступлении на Совбезе ООН по ситуации в Украине заявил Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

"В риторике российского представительства все чаще появляется новый элемент. Похоже, что это новая любимая тема для россиян, - грядущие президентские выборы в Украине. Складывается впечатление, что результаты выборов президента Украины для россиян важнее выборов президента РФ", - отметил он.

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Напомним, 12-го февраля состоялось заседание Совбеза ООН по ситуации в Украине, созванное Россией под предлогом четвертой годовщины подписания Минских договоренностей.