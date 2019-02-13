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13.02.19 07:26

Кажется, что выборы Президента Украины для россиян важнее выборов президента РФ, - Ельченко в Совбезе ООН назвал "новую любимую тему россиян"

Россияне теперь так часто говорят про украинские выборы, что кажется, они для них уже важнее выборов российской власти.

Кажется, что выборы Президента Украины для россиян важнее выборов президента РФ, - Ельченко в Совбезе ООН назвал "новую любимую тему россиян"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в своем выступлении на Совбезе ООН по ситуации в Украине заявил Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

"В риторике российского представительства все чаще появляется новый элемент. Похоже, что это новая любимая тема для россиян, - грядущие президентские выборы в Украине. Складывается впечатление, что результаты выборов президента Украины для россиян важнее выборов президента РФ", - отметил он.

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Напомним, 12-го февраля состоялось заседание Совбеза ООН по ситуации в Украине, созванное Россией под предлогом четвертой годовщины подписания Минских договоренностей.

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