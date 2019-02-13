Россия продолжает вооружать и готовить марионеточные силы на востоке Украины, - США в Совбезе ООН

Созванное на 12 февраля Россией для обсуждения Минских соглашений заседание Совета Безопасности ООН иронично. Об этом заявил заместитель постоянного представителя США при организации Джонатан Коэн, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
"Россия созвала сегодняшнее заседание для обсуждения Минских соглашений. Не может не вызвать это иронии, поскольку именно Россия не выполняет Минские соглашения. Минск требует, среди прочего, чтобы стороны обеспечили прекращение огня, позволили ОБСЕ наблюдать за прекращением огня, отказались от поддержки любых вооруженных формирований", – сказал американский дипломат.
По его словам, Россия "явно нарушает все эти три ключевые элемента".
"Россия продолжает вооружать, готовить марионеточные силы на востоке Украины вразрез со своими обязательствами по Минским соглашениям", – подчеркнул Коэн.
Он заявил, что Россия с самого начала нарушала достигнутые в Минске договоренности.