Чувствует себя хорошо, жалоб на здоровье нет, - Полозов посетил в "Лефортово" украинского военнопленного моряка Гриценко

Об этом Полозов написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня посетил в СИЗО "Лефортово" военнопленного Дениса Гриценко. Денис чувствует себя хорошо, никаких жалоб на здоровье нет. Он по-прежнему содержится в старом корпусе "Лефортово". Недавно его посетил украинский консул. Больше никто к Гриценко не приходил. Надо отметить, что ранее я подавал запрос администрации СИЗО "Лефортово" о получении сведений относительно посещений Дениса Гриценко кем-либо и буквально на днях пришёл ответ, что сведения об этом являются засекреченными. Будем разбираться", - - рассказал адвокат.

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"Денис рассказал, что получил передачи от волонтеров и от родных. Правда посылка от родных оказалась вся пересыпана сахарным песком. Возможно, из чьей-то другой посылки просыпалось и кому-то не достался сахар. Также Гриценко рассказал, что ему наконец начали передавать письма от родных. Чему он был очень рад. Помимо этого пришли ещё около 30 писем от знакомых и незнакомых людей из Украины, Греции, Латвии, Канады и Росиии. Все эти письма дают Денису заряд сил и морально его поддерживают. Он благодарит всех кто ему написал и ждёт новых писем. В ходе встречи мы обговорили с Денисом Гриценко наши действия на предстоящем суде по рассмотрению апелляции, который состоится в среду и участие в следственных действиях, которые состоятся в четверг", - резюмировал Полозов.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.