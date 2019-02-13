Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
13.02.19 09:46

Ельченко на Совбезе ООН: Наемников на Донбассе курируют более 2 тыс. военных РФ, а общая численность ударной группы на российско-украинской границе почти 88 тыс. человек. ВИДЕО

Во временно оккупированном Донбассе находятся более 35 тысяч представителей российских вооруженных формирований, которых курируют свыше двух тысяч регулярных военных РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил постпред Украины в ООН Владимир Ельченко на заседании Совбеза.

Видео 5 канал

"Вооруженные силы в 35 тысяч человек на оккупированном Донбассе получают поддержку 2 тысяч 100 российских регулярных военнослужащих - главным образом на командных должностях", - подчеркнул Ельченко.

По его словам, многие из кураторов имеют большой опыт службы в Сирии.

"Общая численность военнослужащих ударной наступательной группы на российско-украинской границе, включая группы на оккупированных территориях и на территориях, которые прилегают к оккупированным территориям Донбасса и Крыма - 87 тысяч 750 человек", - сказал постпред Украины в ООН.

Он подчеркнул, что по состоянию на начало февраля, российские вооруженные формирования на Донбассе имели в своем распоряжении 496 основных боевых танков.

Ельченко отметил, что это можно сравнить с арсеналами таких стран, как Германия, Франция или Индонезия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия продолжает вооружать и готовить марионеточные силы на востоке Украины, - США в Совбезе ООН

Дипломат добавил, что в ОРДЛО находятся 938 боевых бронированных машин (аналогично Перу и Кувейту), 128 реактивных систем залпового огня (чуть меньше, чем в Индонезии), 776 артиллерийских систем, включая самоходную артиллерию (можно сравнить с количеством в таких бывших членов Совета безопасности, как Казахстан и Эфиопия).

Ельченко заявлял, что если Россия действительно хочет деэскалации в Донбассе, то ей нужно перестать говорить и начать действовать.

11 февраля Россия инициировала заседание Совбеза ООН по ситуации в Украине под предлогом четвертой годовщины подписания минских соглашений. 12 февраля в МИД заявили, что для России созыв заседания Совета безопасности ООН - это возможность манипулировать существующим инструментарием в рамках организации.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100