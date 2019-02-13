За три года суд так и не вынес приговор экс-прокурору ГПУ Матюшко, который хотел за взятку устроиться в НАБУ, - активист Шевченко

Об этом написал на своей странице в Facebook активист Евгений Шевченко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это было мое первое сотрудничество с Бюро и в этом деле все просто - есть один обвиняемый, два свидетеля и две зафиксированные встречи. Все. Больше нет ничего. Никаких сложных схем, никаких "фунтов" или подставных лиц, никаких офшоров и запросов о международной правовой помощи, никакой группы лиц и т. д. - ничего этого нет. То есть это дело в суде можно рассмотреть за один день. Однако прошло три (!) года, а судебная система до сих пор не вынесла приговор. И это приговор самой судебной системе и всей правящей коалиции во главе с президентом", - написал он.

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Он также подчеркнул, что "пока все преступники на свободе и пока царит безнаказанность и произвол, то остается большая угроза и опасность для тех, кто все это время борется с системой олигархии и клептократии".

"Сейчас система уязвима, особенно перед выборами, но если Петр Порошенко и его вассалы останутся у власти, то последствия для всех, кто противодействовал существующей системе, могут быть очень плохими. Ибо все эти прокуроры и их боссы только и мечтают о том, чтобы посадить своих врагов, то есть активных граждан, в тюрьму - найдут вдруг наркотики или незарегистрированное оружие и посадят, и можно не сомневаться - дело рассмотрят за один день. Ну или просто убьют, как Катю Гандзюк", - добавил Шевченко.

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