Суд повторно наложил арест на имущество экс-главы МВД Захарченко, - ГПУ

Об этом ГПУ сообщила в ответ на запрос издания "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что такое решение судья принял 7 февраля по ходатайству следователя.

Кроме того, на решение этого же суда, который в конце января отменил арест, наложенный на 26 объектов недвижимости, связанных с Захарченко, в рамках дела о незаконном обогащении и отмывании денег, прокурор 1 февраля подал апелляционную жалобу. В прокуратуре отметили, что суд ее пока не рассмотрел.

Читайте также: Почему снят арест с имущества экс-главы МВД Захарченко, - мотивация суда

В ГПУ напомнили, что в апреле 2018 суд дал разрешение на специальное досудебное расследование в отношении экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Генпрокуратура опять арестует имущество бывшего главы МВД Захарченко, - Луценко

В прокуратуре добавили, что Захарченко, в частности, подозревают в "организации в составе организованной преступной группы превышения власти и служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов с целью препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, что привело к массовым жертвам среди митингующих, то есть до наступления тяжких последствий, организации умышленных убийств и покушений на умышленные убийства участников массовых акций протеста в центре Киева в период с 18 до 20 февраля 2014 года и террористического акта на улице Институтской в ​​Киеве".

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 30 января 2019 года Печерский райсуд Киева снял арест с имущества бывшего главы МВД времен Януковича Виталия Захарченко.

Позднее в судебном реестре был опубликован список активов, с которых решением суда сняли арест.

По мнению народного депутата Сергея Лещенко, снятие ареста с активов является платой за отказ Захарченко от телеканала "112 Украина".