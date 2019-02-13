Судья Каракашьян намеренно затягивает процесс, - Супрун об обжаловании отстранения

Об этом сообщила на брифинге в среду и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун, передает Цензор.НЕТ.

"Прошло уже полтора суток с момента, когда судья Каракашьян удалился в совещательную комнату, но решения до сих пор нет. Более недели работа министерства заблокирована. Мы воспринимаем это как попытку намеренно затянуть процесс и отсрочить принятие важного для всех украинцев решения, а также как атаку не только на министерство, а правительство, и на президента, и на трансформацию системы здравоохранения. Мы требуем чтобы судья срочно объявил его решение, чтобы мы могли знать как мы дальше будем действовать", - сообщила Супрун.

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Напомним, ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

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В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.

В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор пребывает в гражданстве США.

11 февраля в Окружном административном суде Киева прошло рассмотрение апелляции на отстранение и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун от исполнения обязанностей министра. Судья удалился в совещательную комнату и до сих пор не вынес решение.