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13.02.19 10:50

12 кг ртути в грелке: на Херсонщине предотвратили попытку контрабанды ядовитого вещества

СБУ блокировала попытку вывезти из страны 12 кг ртути. Местный житель планировал продать их за границей за $12 000.

12 кг ртути в грелке: на Херсонщине предотвратили попытку контрабанды ядовитого вещества

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Оперативники спецслужбы установили, что местный житель пытался незаконно переправить через государственную границу двенадцать килограммов ртути. За рубежом делец планировал продать "товар" за двенадцать тысяч долларов США", – сказано в сообщении.

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Злоумышленника задержали в пункте пропуска "Кучурган" Южной таможни.

Мужчине объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается.

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