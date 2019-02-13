Сегодня четвертая годовщина обстрела наемниками РФ Бахмута, в результате которого погибли 2 человека, в том числе 7-летний ребенок

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ДонОГА, передает Цензор.НЕТ.

"Начало 2015 г. ознаменовалось дерзкими обстрелами мирных жителей со стороны российских террористических войск. Под обстрелы попали города, над которыми развевался флаг Украины. 13 февраля 2015 г. произошел коварный обстрел российскими оккупационными войсками микрорайона "Восточный" в городе Бахмут. Мишенью для ударов российских наемников стали мирные жители города. В результате обстрела погибли 2 человека:

Молодецкий Егор Владимирович, 03.04.2007 года рождения, второклассник общеобразовательной школы № 4;

Кермезна Марина Николаевна, 04.09.1989 года рождения, 25-летняя мать двоих детей, которая своим телом закрыла младшую дочь.

Ранения различной степени тяжести получили 7 человек, среди которых трое - дети", - напомнили в ДонОГА.

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"Ущерб, нанесенный городу, составил 2 миллиона гривен, из них 250 000 гривен - в частном секторе. Усилиями власти, предприятий, благотворительных организаций и фондов, волонтеров город смог быстро оправиться и восстановить свою жизнь. В кратчайшие сроки была отремонтирована школа и восстановлена ​​ее работа, отремонтированы дома, постоянно оказывалась медицинская и психологическая помощь раненым. В память о трагических событиях 13 февраля 2015 г., на территории общеобразовательной школы № 4, был открыт Памятный знак погибшим мирным жителям города во время артиллерийского обстрела. Это стало место памяти всех погибших во время российско-украинского вооруженного конфликта", - отметили в ОГА.

Напомним, 13 февраля 2015 года террористы обстреляли из "Града" Артемовск (нынешнее название - Бахмут). Погибло 2 человека, в том числе 7-летний ребенок, ранено трое детей. Позже был опубликован список жертв и пострадавших во время обстрела Артемовска.