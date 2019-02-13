Супрун заявила, что едет в Кабмин, чтобы разблокировать работу Минздрава

Об этом она сообщила во время брифинга в Киеве, информирует Цензор.НЕТ.

Супрун отметила, что сейчас в планах ее команды – комплексная защита системных изменений, которые они начали еще в августе 2016 года по трансформации системы здравоохранения в Украине.

"Изменения, которые начались в здравоохранении – это битва за победу достоинства, честности и будущего Украины. Прошлое не может с этим смириться, но использует только те инструменты, которыми пользовались всегда – это административный ресурс, хакерство против правовой системы Украины, ложь и сеть своих агентов. Время прошлого вышло, время перемен пришло, поэтому нас ничто не остановит. Я еду в Кабмин, где будет заседание правительства, и мы будем решать этот вопрос – Министерство здравоохранения будет разблокировано", - заявила Супрун.

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На данный момент судья Окружного административного суда Киева уже вторые сутки находится в совещательной комнате и не выносит решение об отмене запрета Ульяне Супрун выполнять обязанности министра Минздрава.

Напомним, 11 февраля в Окружном административном суде Киева прошло рассмотрение апелляции на отстранение и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун от исполнения обязанностей министра. Судья удалился в совещательную комнату и до сих пор не вынес решение.

Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

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В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.

В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.

11 февраля в Окружном административном суде Киева прошло рассмотрение апелляции на отстранение и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун от исполнения обязанностей министра. Судья удалился в совещательную комнату и до сих пор не вынес решение.