Полиция зафиксировала 37 анонимных телефонных звонков избирателям с признаками подкупа: обещали от 250 до 500 грн

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

Так, по данным полиции, жителям г. Киева и еще 14 областей поступали анонимные телефонные звонки с предложением получить деньги в обмен на голосование за одного из кандидатов на пост президента Украины. По результатам рассмотрения и проверки этих сообщений принято решение о регистрации 6 уголовных производств по признакам ст. 160 УК Украины.

"Установлено, что во всех случаях звонили неизвестные, отсутствовала какая-либо конкретная информация об условиях получения денег. В 29 случаях предлагали 500 гривен за голос, в 6 случаях - 250 гривен. Большинство телефонов, с которых совершались звонки, находятся в г. Киев", - сказано в сообщении.

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В МВД отметили, что за минувшие сутки на территории государства зарегистрировано 56 сообщений о событиях, связанных с выборами. По четырем фактам сведения внесены в ЕРДР.

Всего с начала предвыборной кампании зарегистрировано 1165 сообщений, связанных с избирательным процессом, из них по 48 фактам сведения внесены в ЕРДР, составлено 287 админпротоколов и проводится проверка 250 сообщений.