Гриневич, Кубив и Вятрович получили предписания НАПК

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК. В Нацагентстве читают, что Гриневич и Кубив нарушили требования законодательства по урегулировании конфликта интересов.

"Внесено предписание Министру образования и науки Украины Лилии Гриневич в отношении председателя Комитета по физическому воспитанию и спорту МОН, который не принял предусмотренных Законом мер внешнего урегулирования конфликта интересов у Юрия Кана, бывшего начальника Херсонского областного отделения (филиала) Комитета по физическому воспитанию и спорту МОН в прямом подчинении которого находилась его жена", – сказано в сообщении.

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Министр экономического развития и торговли Степан Кубив получил предписание относительно директора ГП "Институт подготовки кадров промышленности" Екатерины Охотницкой. Она не сообщила, что работает вместе с матерью, а значит, возможен конфликт интересов.

Главе Украинского института национальной памяти Владимиру Вятровичу предписание вынесли за то, что он не предоставил информацию и документы по запросу НАПК.

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В НАПК напомнили, что предписания агентства являются обязательными к исполнению, а за невыполнение предписания руководитель органа, предприятия, учреждения, организации несет ответственность, предусмотренную статьей 188-46 КУоАП.