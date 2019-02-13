Не следует ждать от России каких-то подвижек по Донбассу до выборов, - экс-посол США Пайфер

В России хотят дождаться результатов выборов президента и выборов в Верховную Раду, после чего российская сторона может оказать влияние на положение дел на Донбассе. Об этом в интервью "Голосу Америки" заявил экс-посол США в Украине Стивен Пайфер, передает Цензор.НЕТ.



"Я не думаю, что следует ждать каких-то подвижек от России до выборов. Не исключено, что Кремль надеется получить более подходящего партнера по переговорам в Киеве. Честно говоря, на это очень сложно рассчитывать. За последние четыре года и среди жителей Украины в целом, и среди украинских элит и политиков утвердились антироссийские позиции – как результат конфликта в Украине, навязанного Кремлем", – сказал он.

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По словам дипломата, решение парламента Украины закрепить в Конституции стратегическую цель страны в виде членства в Евросоюзе и НАТО – прямой результат российской агрессии против Украины.