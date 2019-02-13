Второй после Кивы: Вилкул также внес залог за кричавшего "Ложись, Бандера!" полицейского Мельникова. ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал на странице в Facebook, опубликовал также платежное поручение.

Желанию Вилкула внести залог за Мельникова на помешало то, что ранее о внесении залога сообщил глава Соцпартии Илья Кива.

"Я внес 115 тыс. грн залога за полицейского Василия Мельникова.



Того, самого, который "ложись, Бандера".



Не потому, что "Бандера", а потому что "ложись".

Полицейский выполнял свой долг. В экстремальных условиях. Когда боевики напали конкретно на Подольский райотдел", – считает представитель "Оппозиционного блока".

Также на Цензор.НЕТ: Арестованный полицейский Мельников, который избивал лежачего активиста под крики "Ложись, Бандера!", отстранен от должности. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Экс-регионал утверждает, что внес залог, так как хочет "построить правовое государство, в котором каждый имеет право на защиту – вне зависимости от политической конъюнктуры руководства страны".

По его мнению, "полиция не просто имеет право, а обязана применять силу против распоясавшихся радикалов, которые могут завтра напасть на каждого".

"Я надеюсь, что суд разберется во всех нюансах произошедшего, а полицейский, с которым я даже не знаком, сможет заявить свою позицию и право на защиту, находясь на свободе, а не в тюрьме под давлением", – заявил Вилкул.

По его утверждению, "все эти группировки, на самом деле, напрямую подконтрольны власти – и иначе они давно бы уже сидели".

Вилкул также признался, что узнал о ситуации уже среди ночи, приехав в Херсон, а организовал оплату залога его адвокат Олег Бабич.

Напомним, 12 февраля суд арестовал полицейского Мельникова, который избивал лежачего активиста под крики "Ложись, Бандера!", на 2 месяца с альтернативой залога в 115 тыс.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, накануне, 13 февраля Илья Кива пообещал внести залог за Мельникова. Он заявил, что "не позволит унижать работу полицейских".

Напомним, 9 февраля на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.

По версии активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.

По версии Нацполиции, после того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.

В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой" доставили в больницу.

Читайте на Цензор.НЕТ: Полицейского Мельникова, который избивал лежачего активиста, не обучали силовому задержанию большого количества людей, - Артем Шевченко

Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, против сотрудников полиции, проводивших задержание молодых людей возле управления Нацполиции на Подоле,открыто уголовное производство.

В ответ на порочащие репутацию Нацполиции действия сотрудника МВД в сети стартовалфлешмоб "Я - Бандера".