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13.02.19 12:51

6,8 тыс. украинцев благодаря бесплатной правовой помощи не получили наказания в виде лишения свободы, - Петренко

Благодаря адвокатам, которые работают в центрах бесплатной юридической помощи, в 2018 году были оправданы 280 людей.

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Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр юстиции Павел Петренко на заседании правительства 13 февраля.

Также, по его словам, 6800 украинцев благодаря бесплатной правовой помощи не получили наказания в виде лишения свободы.

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"Раньше эти люди были жертвами правоохранительной системы, на них просто вешали преступления", - сказал министр.

Также Петренко уверил, что семьи узников Кремля, военнопленных и другие категории населения, нуждающиеся в юридической помощи, обеспечены консультантами и адвокатами.

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