Троих раненых украинских военнопленных моряков дообследуют за пределами "Лефортово", - Карпачева

"При общении с ними и детальном изучении их медицинской документации, а также в ходе беседы с начальником медицинской части "Лефортово" подтвердилась необходимость проведения дополнительных медицинских дообследований на высокотехнологичном медицинском оборудовании и комплексном лечении всех трёх моряков, которое невозможно обеспечить в условиях СИЗО", - сказала Н.Карпачева, которая накануне посетила моряков вместе с российским омбудсменом Татьяной Москальковой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Она отметила, что руководство СИЗО согласилось с необходимостью вывоза моряков за пределы "Лефортово", чтобы в профильных медицинских учреждениях, которые определит департамент здравоохранения Москвы, провести дообследование, а также последующие лечение и реабилитацию.

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"Как проинформировал меня сегодня с утра начальник "Лефортово", до обеда будут подготовлены ходатайства от имени руководства СИЗО, они будут направлены в департамент здравоохранения Москвы, который определит в каких медицинских учреждениях им можно провести обследования", - добавила Н.Карпачева.

Она также сказала, что "условия питания, содержания, обращения с ранеными украинскими моряками соответствует международным стандартам".

По ее словам, моряки подтвердили, что питание в СИЗО хорошее. "Но есть моряки украинские, не только раненые, которые страдают различными заболеваниями, в том числе, сахарным диабетом. Мы вчера занимались вопросом одного из моряков, у которого диабет второго типа, ему необходима специальная диета, она будет ему обеспечена", - добавила Н.Карпачева.

Она рассказала, что моряки содержатся в камерах, где был проведен ремонт, у них есть возможность открывать окна изнутри, в большинстве камер есть горячая вода, они обеспечены тёплыми вещами.

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В то же время, по ее словам, моряки пожаловались, что ни один из них не получил возможность поговорить по телефону с родными, хотя такие заявления от них поступали в письменном виде. "Татьяна Москалькова как уполномоченный взяла этот волос под контроль", - сказала Н.Карпачева.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.